Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, le samedi 16 octobre à 10:00

Deux parcours, deux voix : un guide et un architecte vous proposent une exploration originale des bâtiments modernes et contemporains du centre-ville de Toulouse, ainsi que des grands courants architecturaux qui participent à l’identité de la ville. Départ de la visite à la Maison de l’Architecture Occitanie — Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse. _En partenariat avec la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, l’Office de Tourisme de Toulouse et le Service d’Animation de l’Architecture et du Patrimoine._

Gratuit, nombre de places limité, réservations obligatoires par mail : visites@toulouseatout.com

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

