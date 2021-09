Arelaune-en-Seine La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Visite architecturale : découverte de l’architecture du XXe siècle à nos jours La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime

Visite architecturale : découverte de l’architecture du XXe siècle à nos jours La Mailleraye-sur-Seine, 17 octobre 2021, Arelaune-en-Seine. Visite architecturale : découverte de l’architecture du XXe siècle à nos jours

La Mailleraye-sur-Seine, le dimanche 17 octobre à 10:00

La Mailleraye-sur-Seine fait aujourd’hui partie de la commune nouvelle d’Arelaune-en-Seine, issue de la fusion avec Saint-Nicolas-de-Bliquetuit. Originellement dénommée Guerbaville, elle prit le nom de La Mailleraye, du nom du port de la commune, en 1910. Cette promenade à travers la ville vous emmènera à la découverte de l’architecture du XXe siècle, visible à La Mailleraye-sur-Seine à travers les maisons de style Toscan importées dans les années 1930 par les familles italiennes (Bai et Barassi), les îlots de la reconstruction du centre-ville, la cité Herpin ou encore les maisons reconstruites sur dommages de guerre suite aux dégâts provoqués par les bombardements de la libération jusqu’à la création récente de l’éco-quartier près de l’église. Gaëlle Pottier, en charge de l’inventaire croisé au Parc, et Frédéric Closset, architecte au Parc, livreront leur regard sur ces différentes architectures et leur évolution. Ce Rendez-vous du Parc est proposé dans la poursuite de la valorisation de l’inventaire croisé du patrimoine, mené en 2020 sur la boucle de Brotonne et en soutien à la candidature de la commune d’Arelaune-en-Seine au label du « Patrimoine normand de la Reconstruction ».

Nombre de personnes limité,prévoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables.

Journées nationales de l’architecture La Mailleraye-sur-Seine La Mailleraye-sur-Seine, 76940 Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine La Mailleraye-sur-Seine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu La Mailleraye-sur-Seine Adresse La Mailleraye-sur-Seine, 76940 Arelaune-en-Seine Ville Arelaune-en-Seine lieuville La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine