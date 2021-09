Visite architecturale de la Maison-Atelier Calix Maison-Atelier de Calix, 16 octobre 2021, Caen.

Visite guidée par l’Architecte de la maison. Ci-dessous la description du projet architectural : Il s’agissait de transformer un pavillon des années 1970 en maison-atelier contemporaine. Un enjeu d’autant plus difficile que le pavillon se trouve dans un site classé au pied d’une abbaye construite à l’époque médiévale et XVIIIe siècle. La première opération chirurgicale de la maison a consisté en la suppression d’un appendice de type véranda ajouté en 1990. Cela a permis, outre la suppression d’un gouffre thermique peu esthétique, de redonner de l’ampleur au jardin et à son cerisier. La deuxième opération, quant à elle, a permis de gérer le dénivelé de 3m entre le jardin et la rue en l’organisant autour de 4 terrasses aux altimétries et aux fonctions différentes (parking, potager, cerisier et compost, espace engazonné). Enfin un “nez” en métal a été ajouté sur le pignon de la maison afin de casser sa massivité.

10 personnes / visite max.

Journées nationales de l’architecture

Maison-Atelier de Calix 4 rue de Calix, 14000 Caen Caen Saint-Jean Eudes Saint-Gilles Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

