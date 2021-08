Mareuil-le-Port Maison de champagne Harlin Mareuil-le-Port, Marne Visite à 360° d’un domaine viticole Maison de champagne Harlin Mareuil-le-Port Catégories d’évènement: Mareuil-le-Port

### La Maison Harlin vous propose une visite complète de leur domaine avec un tour dans les vignes, une visite de la cave, une dégustation de vins clairs et de leurs 6 cuvées. Nous débuterons par une balade dans les vignes afin de présenter nos méthodes de travail, viticulture durable, travail du sol, phytothérapie, respect du terroir… De retour en cave, nous présenterons toute l’élaboration du Champagne et ferons déguster 2 vins clairs afin de mieux comprendre le terroir avec la différence entre les sols d’argile et de sable. Enfin, nous finirons avec la dégustation de nos 6 cuvées.

22€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée.

