« Visions », récital de piano d’Amandine Habib Théâtre antique, 6 août 2021-6 août 2021, Arles.

« Visions », récital de piano d’Amandine Habib

Théâtre antique, le vendredi 6 août à 19:30

Pianiste, peintre ou poète, qui est Amandine Habib ? D’arabesques en échappées, délicate, brillante, bucolique, sensible, grave ou gaie, l’artiste nous emmène, à travers les époques, à la rencontre de compositeurs de génie passionnés d’arts et de poésie. Elle imagine, en première partie, un dialogue entre Couperin et Debussy, met en lumière leur passion pour la peinture, et fait se répondre en écho leurs pièces malgré les deux siècles qui les séparent ! Elle juxtapose ensuite Rachmaninov (Études Tableaux opus 33 et 39) et Moussorgski (Tableaux d’une exposition), et nous propose une évasion lyrique et visuelle. Entre légèreté et subtilité à la française, et profondeur et force de l’âme russe, elle nous invite avec émotion à la contemplation de paysages sonores au gré de ses notes et de sa fantaisie. Son album «Around Bach» a reçu le coup de cœur de la Fnac et France Musique, et son dernier CD «Les Ondes» vient d’obtenir quatre étoiles Classica.

entrée libre

La Ville d’Arles programme le festival « Les Rues en Musique » qui se déroule du 4 au 14 août au théâtre antique avec à l’affiche: Classique, jazz et festif

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T19:30:00 2021-08-06T21:00:00