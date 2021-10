Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Visions Entreprises Durables Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Parc des expositions, le jeudi 25 novembre à 09:00

### **L’entreprise d’aujourd’hui est en transition !** Proposer des solutions concrètes aux entreprises pour croître et gagner de nouvelles parts de marché grâce aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques ! Tel est l’objectif de ce salon professionnel organisé autour de 4 grands pôles : * Environnement * Social/RSE * Digital * Finances et investissement Salon Professionnel Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn

