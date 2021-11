Visioconférence : « Impact du réchauffement climatique sur l’Agriculture en France » – Vendredi 10 décembre Pibrac, 10 décembre 2021, Pibrac.

Visioconférence : « Impact du réchauffement climatique sur l’Agriculture en France » – Vendredi 10 décembre

Pibrac, le vendredi 10 décembre à 20:30

A cette occasion Philippe Debaeke, Directeur de recherche à l’UMR AGIR (Agroécologie, Innovations et Territoires) INRAe Toulouse nous présentera l’impact et les nécessaires transformations de l’agriculture en Europe face au réchauffement climatique. L’agriculture est extrêmement sensible au changement climatique. Des températures plus élevées diminuent les rendements des cultures utiles tout en entrainant une prolifération des mauvaises herbes et des parasites. Les principaux impacts sont l’avancement des calendriers culturaux, le changement du régime des précipitations et de la disponibilité de la ressource en eau et l’augmentation des événements extrêmes menaçant les cultures. La conférence est ouverte gracieusement à tous. **Le lien vers la conférence et l’agenda des conférences suivantes proposées par Jardin Nature Pibrac sont disponibles sur** [**jardinnaturepibrac.org**](http://jardinnaturepibrac.org/)

Organisé par l’association Jardin Nature Pibrac

Pibrac Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00