CNSA, le jeudi 11 mars à 10:30

### Vous avez commencé à utiliser différents outils de visio pendant la crise sanitaire ? Vous aimeriez pouvoir mieux les connaître pour les utiliser avec vos amis, enfants ou petits-enfants? Pascal vous présentera les existants, leurs points forts et la façon de les utiliser efficacement ! **Cette visio-conférence dure 1 heure.** il est possible (mais non nécessaire) de télécharger l’application Microsoft Teams (sur ordinateur, tablette ou smartphone). Vous pouvez également prendre connaissance du tutoriel pour accéder à la visio-conférence :

Sur inscription

CNSA CNSA 7 CITE MICHELIN 95240 CORMEILLES EN PARISIS FR Cormeilles-en-Parisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T10:30:00 2021-03-11T11:30:00

