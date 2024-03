Vis ma vie de touriste : Rencontre avec l’Agence de Voyage Nouvelles Frontières Agence Nouvelles Frontières Gap, vendredi 29 mars 2024.

Vis ma vie de touriste : Rencontre avec l’Agence de Voyage Nouvelles Frontières Rencontre avec l’agence de Voyages Nouvelle Frontières à Gap Vendredi 29 mars, 09h30 Agence Nouvelles Frontières

Début : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T11:30:00+01:00

Rencontres, échanges, et jeux de rôles pour découvrir les métiers du tourisme et plus spécifiquement les métiers proposés en agence de voyage

Agence Nouvelles Frontières 30 bis rue Carnot 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ree.florence@mlj05.org »}]

tourisme agence de voyages jeunes emploi découverte