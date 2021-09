Virades de l’Espoir à Erquy Port d’Erquy, 25 septembre 2021, Erquy.

Virades de l’Espoir à Erquy

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Port d’Erquy

Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à **Vaincre la Mucoviscidose** les moyens de poursuivre son combat contre la maladie, à savoir accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir demain. Avec vous, grâce à vous, continuons le combat pour TOUS les patients et leurs proches. Le programme du week-end à Erquy : ### Samedi 25 septembre * 11h00 à 13h00 : repas à emporter **salle des fêtes** d’Erquy, 13 € la part. Réservation 06 33 57 30 62 ou 06 81 58 40 10, laisser un message si répondeur (nom et nombre de parts). * 14h00 : concours de pétanque boulevard de la mer (à proximité du city stade). ### Dimanche 26 septembre Rendez-vous sur le stand **Vaincre la Mucoviscidose**, parking de la Maison de la Mer. * 8h30 : randos cyclo de 50 km et 70 km * 8h30 : rando VTT de 25 km. * à partir de 9h00, inscriptions pour la balade Paddle sur le port d’Erquy. * 9h30 : randos pédestres vers le Cap d’Erquy de 7,5 km et 9 km. ### [virades.vaincrelamuco.org](https://virades.vaincrelamuco.org/)

