Chapelle du Séminaire, le samedi 18 septembre à 17:00

**LECTURE-CONCERT** **​** **SAM 18 SEPTEMBRE 2021 > 17h** **Chapelle du Séminaire, 18 rue de la Gourmette – Nantes [A confirmer]** **​Sur inscription [jauge limitée]** **Violone : Jean-Marc Fauché – Berdasé** **Ecriture & Texte : Ronan Cheviller** **​** Le musicien international Jean-Marc Fauché nous invite à un voyage européen par les oreilles, avec des partitions baroques qu’il a découvertes pendant le confinement. L’auteur & comédien Ronan Cheviller l’accompagne avec la lecture d’extraits du Manuscrit du Br. **​** **​** — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

