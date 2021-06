Miramas Théâtre de la Colonne Bouches-du-Rhône, Miramas Vincent Peirani : JOKERS Théâtre de la Colonne Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Accordéoniste de renommée internationale, récompensé aux Victoires du jazz en 2014, 2015, et 2019, Vincent Peirani a renouvelé le langage de son instrument. Associé avec les musiciens Federico Casagrande et Ziv Ravitz, il nous emmène ici dans un univers alternatif à travers des résonances sourdes et légères. Une musique libre et imprévisible ! ♫♫♫ Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas Sulauze Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T23:00:00

