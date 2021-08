Villeneuve-lès-Béziers, 26 septembre 2021, Villeneuve-lès-Béziers.

2021-09-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-26

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers

Course pédestre avec divers parcours et itinéraires organisée par Just Vital.

Parcours enfants 2 km

Parcours marche 7 km

Course 10 km

Toutes les informations sur le site Juste Vital.

delphinejustvital@gmail.com https://www.justvital.fr/evenements/course-villanova-run?fbclid=IwAR3RNqeo9LieBtwVCO_jK2BnsAjAoUuF8AdXqTop_Zf3Dm0BS3V0ylB9tV8

dernière mise à jour : 2021-08-16 par