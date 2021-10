Villeneuve-d'Ascq Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Nord, Villeneuve-d'Ascq Ville contre la peine de mort Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mardi 30 novembre 2021, Villeneuve d’Ascq se joint aux villes qui s’illuminent pour dire “Non à la peine de mort” !** Depuis 2002, la journée mondiale des Villes pour la vie-villes pour la paix est célébrée chaque année le 30 novembre, date anniversaire de la première abolition de la peine capitale réalisée par un État (le Grand-Duché de Toscane), en 1786. La ville a attribué une subvention de 5 000 € à l’Ordre des avocats au barreau de Lille pour participer au financement du documentaire « Vraies gueules d’assassin ». L’Ordre des avocats a en effet produit lui-même ce film de 90 minutes réalisé à l’occasion du 40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France et qui en raconte l’histoire. En attendant une diffusion nationale, plusieurs projections sont prévues au sein de collèges de la Métropole de Lille. **Infos** : Maison Nelson-Mandela des Droits de l’Homme et des associations : 03 20 43 50 11. La Ville de Villeneuve d’Ascq affirmera encore cette année son opposition à la peine de mort sur un calicot accroché à l’hôtel de ville à partir du 30 novembre 2021. Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

