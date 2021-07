La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer, Manche Village viking et normand de la Saint-Olaf La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche La Lucerne-d’Outremer Autour de la célébration de la Saint-Olaf, du nom du roi viking évangélisateur, l’abbaye de la Lucerne oragnise chaque été un week-end entier autour de l’héritage normand. Camp, reconstitutions, batailles, artisanat… Une grande partie des arts vikings et normands y sont dignement représentés. ANNULATION PARTIELLE : En raison des nouvelles mesures sanitaires gouvernementales appliquées à partir du 21 juillet 2021, l’accès au site de l’abbaye de la Lucerne étant conditionné à la présentation du pass sanitaire, la fondation a le regret de vous informer de l’annulation partielle du village viking prévu les 31/07 et 01/08. LE PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 31 JUILLET :

à 14h30 : Conférence « les Vikings et la création de la Normandie » par M. Simon Tasset, guide-conférencier.

à 10h30 et 16h30 : Visite ludique « les Vikings et les abbayes » par M. Simon Tasset, sur réservation au : 06 84 98 41 25.

à 18h30 : Messe de SAINT-OLAF, sonnée par les trompes de chasse.

à 21h00 : Concert de trompes-orgue-piano sous la direction d’olivier Rollet. A l’orgue Romain Bastard et au piano Claude Pipon. DIMANCHE 1ER AOÛT :

à 11h15 : Messe

à 14h30 : Conférence « Les Vikings et la création de la Normandie » par M. Tasset

à 16h00 : Visite ludique » les Vikings et les abbayes » par M. Simon Tasset, sur réservation au : 06 84 98 41 25.

