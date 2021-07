Bayeux Place Saint Patrice Bayeux, Calvados Village des Équidays et Grande Parade à Bayeux Place Saint Patrice Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Village des Équidays et Grande Parade à Bayeux Place Saint Patrice, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Bayeux. Village des Équidays et Grande Parade à Bayeux

Place Saint Patrice, le dimanche 24 octobre à 14:00

Le village itinérant des Équidays s’arrêtera à Bayeux pour sa deuxième étape ! Des animations gratuites pour les petits et grands seront à découvrir sur **LE VILLAGE DES EQUIDAYS** de **14h à 17h30**. Au programme : * Une multitude d’animations équestres (initiations, démonstrations, découvertes) ; * Des spectacles qui viendront ponctuer cet après-midi festif ; * Un espace enfant qui proposera du maquillage, coloriage, photo-cabine, structure gonflable, baptêmes poneys… * Un espace dédié aux métiers de la filière équine où vous pourrez découvrir les formations : maréchalerie, ostéopathie, bourrellerie, jockey, driver… * Des espaces de restauration et de repos * Sans oublier des balades en calèche, des démonstrations de danse country et le van des Equidays ! À la fermeture du village, **LA GRANDE PARADE** évoluera au cœur de la ville. De **17h30 à 18h30**, le voltigeur Laurent Douziech, qui a performé sur les plus grandes scènes nationales et internationales, rejoint l’évènement des Equidays, accompagné de sa troupe aux multiples facettes, pour une déambulation musicale et festive. Une Batucada, des échassiers, des jongleurs, des danseurs et des artistes pyrotechniques rejoindront les artistes équestres pour offrir un spectacle équestre au rythme des percussions.

Entrée libre

Le village des Équidays fait étape à Bayeux le dimanche 24 octobre. Place Saint Patrice Place Saint Patrice 14400 Bayeux Bayeux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Saint Patrice Adresse Place Saint Patrice 14400 Bayeux Ville Bayeux lieuville Place Saint Patrice Bayeux