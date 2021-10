Avioth Avioth Avioth, Meuse VILLAGE DE NOËL Avioth Avioth Catégories d’évènement: Avioth

Meuse

VILLAGE DE NOËL Avioth, 11 décembre 2021, Avioth. VILLAGE DE NOËL 2021-12-11 – 2021-12-12

Avioth Meuse Avioth Meuse Grand Est France 1.5 EUR Tout public Adultes Village de Noël – décor enchanteur d’une petite forêt reconstituée, présence du Père Noël tout le week-end, concerts et animations, plus de 70 producteurs et artisans de qualité, la crèche vivante des Chierothains, la collecte de jouets pour les Restos du coeur, buvette et restauration sur place. animavioth@gmail.com +33 3 29 88 90 96 http://www.avioth.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Avioth, Meuse Autres Lieu Avioth Adresse Ville Avioth lieuville 49.56686#5.39136