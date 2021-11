Rocheservière Salle du Bouton d'Art Rocheservière, Vendée Village de Noël à Rocheservière 2021 Salle du Bouton d’Art Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Dimanche 5 décembre, venez découvrir le Village de Noël de l’école La Source, à la salle du Bouton d’Art, de 10h30 à 18h. Profitez de la magie de Noël : produits artisanaux, confiseries, gourmandises et boissons aux senteurs et aux saveurs hivernales, stand photo, chants de Noël par les enfants de l’école, restauration sur place. Apparition du Père Noël pendant la journée. Présence d’un stand spécial “Noël Zéro Déchet” avec ateliers pratiques pour les enfants. Un beau moment de partage et de convivialité à ne pas manquer !

Entrée libre

Salle du Bouton d'Art 23 rue des Alouettes, 85620 Rocheservière

