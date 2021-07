Xaronval Xaronval Vosges, Xaronval VILLAGE 1900 – LES BRASSEURS À L’HONNEUR Xaronval Xaronval Catégories d’évènement: Vosges

VILLAGE 1900 – LES BRASSEURS À L'HONNEUR 2021-07-04 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00

Xaronval Vosges Xaronval Chaque dimanche, une thématique : Les brasseurs à l’honneur

Les bénévoles costumés de l’association « les amis du Valamont » vous proposent de revivre la belle époque. A travers des animations ludiques et musicales, des démonstrations de savoirs faire et des scènes de vie de 1900, vous apprécierez l’ambiance conviviale, l’artisanat local, les bons plats mijotés et les nombreux sites reconstitués à visiter, dans tout le village. Une aventure à caractère social, économique et éducatif.

Restauration sur réservation via notre site : www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27. village1900@wanadoo.fr +33 3 29 38 06 27 http://www.xaronvalvillage1900.fr/ Association les Amis du Valamont dernière mise à jour : 2021-05-17 par

