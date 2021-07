Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Vies de villages et de quartiers – Tillou Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Vies de villages et de quartiers -Tillou « Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme

en 2021. À Tillou, la préservation du patrimoine est primordiale. Tillou – Parvis de l’église

A partir de 17h

Gratuit ( sauf repas sur réservation au 05 49 29 80 04) À 17H : Présentation de la restauration d’un muret en pierres sèches par l’AIPM, dans le cadre d’un chantier de réinsertion.

Découverte commentée du Retable gothique, récemment classé, par Dominique Brunet, de la Commission du Patrimoine de Melle. À 19H : Cocktail dinatoire (sur réservation uniquement), animé

