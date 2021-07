Landunvez Landunvez Finistère, Landunvez Viens découvrir les animaux et les algues à marée basse Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Viens découvrir les animaux et les algues à marée basse Landunvez, 26 août 2021-26 août 2021, Landunvez. Viens découvrir les animaux et les algues à marée basse 2021-08-26 14:15:00 – 2021-08-26 15:45:00 RDV accueil centre nautique Port d’Argenton

Landunvez Finistère Landunvez Sortie adaptée à des enfants, 6 enfants max de 6 à 11 ans accompagnés par un adulte. Inscription obligatoire sur Nautisme en Pays d’Iroise. landunveznautisme@ccpi.bzh +33 2 98 89 54 04 Sortie adaptée à des enfants, 6 enfants max de 6 à 11 ans accompagnés par un adulte. Inscription obligatoire sur Nautisme en Pays d’Iroise. dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse RDV accueil centre nautique Port d'Argenton Ville Landunvez lieuville 48.52296#-4.75863