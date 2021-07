Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VIEILLES PUBS! VISITE À VÉLO Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Aux détours des rues, partez à la découverte d’anciennes publicités peintes. Marques de deux roues, aliments, boissons… qui ont marqué les époques. Il y en a pour tous les goûts. Entre souvenir et nostalgie d’une époque passée. Visite guidée co-organisée avec l’association Cyclamaine. Votre guide sera Laurèna Salion du Service tourisme et patrimoine.

Rdv au 48, place de la République / rue de la Perle.

