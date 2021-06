Serrières Mairie - salle des mariages Ardèche, Serrières vidéo-projection reconstruction du pont de Serrières 1949-1951 Mairie – salle des mariages Serrières Catégories d’évènement: Ardèche

Mairie – salle des mariages, le samedi 18 septembre à 21:00

En aout 1944, afin de ralentir la retraite des allemands le pont a été la cible des alliés qui n’ont pas abouti, puis des allemands pour ralentir la progressions des forces de libération. Les allemands en auront raison le 1er septembre 1944. Les travaux de reconstruction ont débuté fin 1948. Il sera remis en circulation en 1951. La vidéo projetée en montrera la reconstruction.

Entrée libre

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:00:00

