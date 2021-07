Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Vidéo-Mômes Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Job, le mercredi 29 septembre à 14:30

### Vidéo-Mômes #### Association les Vidéophages Dès 6 ans Le rendez-vous des petits cinéphiles qui découvriront des courts-métrages récents. Les projections seront suivies d’un temps d’échange, entre chaque film, pour discuter des techniques utilisées et des thèmes traités. Les enfants seront ensuite invités à partager leurs impressions et réactions autour d’un goûter.

Tarif D: 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T15:59:00

