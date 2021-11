Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Hérault, Lignan-sur-Orb VIDE POUSSETTE ET BOURSE AUX JOUETS Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb

VIDE POUSSETTE ET BOURSE AUX JOUETS Lignan-sur-Orb, 5 décembre 2021, Lignan-sur-Orb. VIDE POUSSETTE ET BOURSE AUX JOUETS Lignan-sur-Orb

2021-12-05 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00

Lignan-sur-Orb Hérault Lignan-sur-Orb Organisé par Anim Lignan.

Passage du Père Noël de 11h à 12h. Organisé par Anim Lignan.

Passage du Père Noël de 11h à 12h. +33 4 67 49 97 54 Organisé par Anim Lignan.

Passage du Père Noël de 11h à 12h. anim lignan

Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lignan-sur-Orb Autres Lieu Lignan-sur-Orb Adresse Ville Lignan-sur-Orb lieuville Lignan-sur-Orb