Rue du Mès, le dimanche 16 mai à 09:00

L'association ''Sauvons l'église de pompas'' organise un vide-greniers, réservé aux particuliers. Buvette/restauration sur place et tombola. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Rue du Mès
Pompas 44410 Herbignac
Herbignac
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-16T09:00:00 2021-05-16T18:00:00

