Vide-greniers Perche en Nocé, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Perche en Nocé. Vide-greniers 2021-07-18 – 2021-07-18 Place de la salle des fêtes Nocé

Vide-greniers, brocante & fête foraine (sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire). Une organisation du comité des fêtes de Nocé. +33 2 33 73 45 80 dernière mise à jour : 2021-07-10 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Étiquettes évènement : Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Place de la salle des fêtes Nocé Ville Perche en Nocé lieuville 48.37849#0.68328