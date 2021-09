Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu VIDE-GRENIERS – PARC DES EXPOSITIONS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

VIDE-GRENIERS – PARC DES EXPOSITIONS Segré-en-Anjou Bleu, 19 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. VIDE-GRENIERS – PARC DES EXPOSITIONS 2021-09-19 – 2021-09-19 Route de Pouancé Parc des expositions

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Organisé par l’espace jeunes de Segré, ce vide-greniers réservé aux particuliers se tiendra le dimanche 19 septembre de 9h à 18h.

Installation des exposants à partir de 7h30. Bar et restauration sur place. Tarifs : 12 € les 3 mètres linéaires (table + chaises) Vide-greniers organisé au Parc des expositions de Segré, le dimanche 19 septembre 2021. espace.jeunes@segreenanjoubleu.fr +33 2 41 61 15 24 Organisé par l’espace jeunes de Segré, ce vide-greniers réservé aux particuliers se tiendra le dimanche 19 septembre de 9h à 18h.

Installation des exposants à partir de 7h30. Bar et restauration sur place. Tarifs : 12 € les 3 mètres linéaires (table + chaises) dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Route de Pouancé Parc des expositions Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.6883#-0.8907