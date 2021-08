Orvault Château de La Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Vide-greniers numérique et animations Château de La Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vide-greniers numérique et animations Château de La Gobinière, 19 septembre 2021, Orvault. 2021-09-19

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Vide-greniers numérique (lors des Dimanches de la Gobinière) – de 11h à 18h :Pour y vendre et échanger tout ce qui tourne autour du numérique : caméras, appareil photo numérique, matériel de tournage, outils informatiques, DVD, CD, jeux, consoles de jeux, figurines, magazines…Ouvert à tous et toutes. Ateliers gratuits de dépannage sur les outils numériques – de 14h à 17h :Vous n’arrivez pas à utiliser Doctolib, à gérer vos contacts sur votre smartphone, vous souhaitez envoyer des photos à vos enfants ou les contacter par WhatsApp… Des structures seront présentes lors des dimanches de la Gobinière / Nantes Digital Week pour vous aider gratuitement :avec le Centre Socio-culturel de la Bugallière et ses bénévole, et l’association Estim (Teach Me, Ateliers de coaching individuel aux outils numériques) Conférence sur la sobriété numérique – de 11h à 12h30 au Théâtre de la Gobinière :Le saviez-vous ? La consommation d’énergie du numérique est aujourd’hui en hausse de 9 % par an. La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. Nous sommes tous et toutes concernés par la sobriété numérique. L’association Les Shifters 44 nous donne quelques clés sur la sobriété numérique lors d’une conférence. Dans le cadre de Nantes Digital Week Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château de La Gobinière Adresse 37 Avenue de la Ferrière Ville Orvault lieuville Château de La Gobinière Orvault