Au programme : * les stands accessibles de 12h00 à 19h00 * petite restauration avec Mieline * une visite guidée de l’occupation transitoire du monastère à 16h00 (sur inscription, places limitées) * l’exposition Projet Catharsis d’Espace Croisé de 14h00 à 18h00 * le bar et la terrasse des Saisons * des jeux en accès libre __________________________________ Réserver un stand : 1€ le mètre linéaire 07 52 31 71 33 ou par mail à [[contact@saisonszero.fr](mailto:contact@saisonszero.fr)](mailto:contact@saisonszero.fr) _________________________________ Pour participer à cet événement munis-toi d’un pass sanitaire, c’est obligatoire ! Un pass sanitaire c’est la possession d’un schéma de vaccination complet de plus de 7 jours, un résultat de test covid négatif de moins de 72h ou une preuve de rétablissement du covid d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. __________________________________ Saisons Zéro entrée par le portail jaune, Impasse du couvent, 59100 Roubaix retrouvez-nous sur facebook, instagram et snapchat : @saisonszero [www.saisonszero.fr](http://www.saisonszero.fr)

