Moyenmoutier Moyenmoutier Moyenmoutier, Vosges VIDE GRENIERS DES PAPILLOTTES Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Vosges

VIDE GRENIERS DES PAPILLOTTES Moyenmoutier, 27 juin 2021-27 juin 2021, Moyenmoutier. VIDE GRENIERS DES PAPILLOTTES 2021-06-27 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 18:00:00

Moyenmoutier Vosges Moyenmoutier Venez chiner dans le parc de l’abbaye. Buvette et restauration sur place. Pour les exposants : 10€ les 5 mètres. +33 7 52 63 64 16 Venez chiner dans le parc de l’abbaye. Buvette et restauration sur place. Pour les exposants : 10€ les 5 mètres.

Détails Catégories d’évènement: Moyenmoutier, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Moyenmoutier Adresse Ville Moyenmoutier lieuville 48.37761#6.90053