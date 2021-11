Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Vide-Greniers de Noël au 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Vide-Greniers de Noël au 180 Sainte-Bazeille, 28 novembre 2021, Sainte-Bazeille. Vide-Greniers de Noël au 180 Les Aumonts Château Rouge 47 – Espace 180 Sainte-Bazeille

2021-11-28 – 2021-11-28 Les Aumonts Château Rouge 47 – Espace 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille EUR 0 0 Vide-Greniers de Noël organisé en salle par Le Club 180 de 9h à 17h.

– Vente de jouets, jeux, habits… à Sainte-Bazeille.

– Places limitées.

– Emplacement gratuit limité à 3m (sans table ni portant).

– Inscriptions : 06 62 53 95 61 (Ingrid) ou 06 84 35 61 22 (Julie).

– Bar et petite restauration en continu. Vide-Greniers de Noël organisé en salle par Le Club 180 de 9h à 17h.

– Vente de jouets, jeux, habits… à Sainte-Bazeille.

– Places limitées. – Emplacement gratuit limité à 3m (sans table ni portant). Vide-Greniers de Noël organisé en salle par Le Club 180 de 9h à 17h.

– Vente de jouets, jeux, habits… à Sainte-Bazeille.

– Places limitées.

– Emplacement gratuit limité à 3m (sans table ni portant).

– Inscriptions : 06 62 53 95 61 (Ingrid) ou 06 84 35 61 22 (Julie).

– Bar et petite restauration en continu. Espace 180 Sainte-Bazeille

Les Aumonts Château Rouge 47 – Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Les Aumonts Château Rouge 47 - Espace 180 Ville Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Château Rouge 47 - Espace 180 Sainte-Bazeille