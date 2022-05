Vide-greniers aux Roches L’Evêque Les Roches-l’Évêque Les Roches-l'Évêque Catégories d’évènement: Les Roches-l'Évêque

Loir-et-Cher

Vide-greniers aux Roches L’Evêque Les Roches-l’Évêque, 22 mai 2022, Les Roches-l'Évêque. Vide-greniers aux Roches L’Evêque Les Roches-l’Évêque

2022-05-22 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-22

Les Roches-l’Évêque Loir-et-Cher Les Roches-l’Évêque Vide-greniers aux Roches L’Evêque. Venez faire des affaires au cœur du village troglodytique des Roches l’Evêque. Buvette et restauration sur place. On chine ce dimanche aux Roches l’Evêque. +33 2 54 85 20 52 Vide-greniers aux Roches L’Evêque. Venez faire des affaires au cœur du village troglodytique des Roches l’Evêque. Buvette et restauration sur place. Pixabay

Les Roches-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Les Roches-l'Évêque, Loir-et-Cher Autres Lieu Les Roches-l'Évêque Adresse Ville Les Roches-l'Évêque lieuville Les Roches-l'Évêque Departement Loir-et-Cher

Les Roches-l'Évêque Les Roches-l'Évêque Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-roches-leveque/

Vide-greniers aux Roches L’Evêque Les Roches-l’Évêque 2022-05-22 was last modified: by Vide-greniers aux Roches L’Evêque Les Roches-l’Évêque Les Roches-l'Évêque 22 mai 2022 Les Roches-l'Évêque loir-et-cher

Les Roches-l'Évêque Loir-et-Cher