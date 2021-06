Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Vide-Greniers à Prouilhac Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Vide-Greniers à Prouilhac Gourdon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Gourdon. Vide-Greniers à Prouilhac 2021-07-31 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-31 18:00:00 18:00:00 Salle des fêtes Lieu-dit Prouilhac

Gourdon Lot EUR Nombreux exposants, buvette, frites, sandwiches.

Emplacements Gratuits.

Venez chiner et dénicher l'objet rare que vous cherchez depuis si longtemps …..

+33 6 31 61 26 61

Emplacements Gratuits.

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

