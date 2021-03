Camoel 56130 Camoel Camoel, Loire-Atlantique Vide-greniers 56130 Camoel Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Loire-Atlantique

Vide-greniers 56130 Camoel, 1 août 2021-1 août 2021, Camoel. Vide-greniers

56130 Camoel, le dimanche 1 août à 09:00

Venez vous initier à la navigation à travers de la lecture de cartes maritimes, calcul de route, balisage ou encore calcul des marées.

Venez vous initier à la navigation à travers de la lecture de cartes maritimes, calcul de route, balisage ou encore calcul des marées.

Les sessions sont ouvertes à tous adhérents et non adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T19:00:00

