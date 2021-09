Roques Ramier de Roques Haute-Garonne, Roques Vide Grenier Ramier de Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Vide Grenier Ramier de Roques, 26 septembre 2021, Roques. Vide Grenier

Ramier de Roques, le dimanche 26 septembre à 08:00

[En savoir plus sur l’association](https://mairie-roques.fr/participer/a-la-vie-associative/annuaire-associations/item/football-association-roques-far)

Entrée libre

Organisé par l’association Roques Confluent L.S.P Ramier de Roques Place Jean Jaurès 31120 Roques Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T08:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Ramier de Roques Adresse Place Jean Jaurès 31120 Roques Ville Roques lieuville Ramier de Roques Roques