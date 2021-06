Penne Place de l'église Penne, Tarn Vide grenier Place de l’église Penne Catégories d’évènement: Penne

Les associations Quad’Neuf et Kesako organisent un vide-grenier le dimanche 20 juin sur la place de l’église, à Penne. Inscription gratuite, ouverte aux habitants de Penne. Contact : Philippe Dereuder – 07 82 92 61 95 Evénement de la commune de Penne Place de l’église Penne 81140 place de l’église Penne Tarn

