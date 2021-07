Vide-grenier Metz-Robert, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Metz-Robert. Vide-grenier 2021-07-25 08:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Metz-Robert Aube Metz-Robert Eur 0.5 2.5 Dimanche 25 juillet : METZ-ROBERT – Vide-grenier, de 8h à 18h, aux abords de la salle des fêtes. 2,5 € le ml jusqu'à 5 ml, puis 0,50 € le ml supplémentaire. Restauration et buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes. Contact : regis10210@free.fr – +33 (0)6 85 23 06 44

Détails Catégories d’évènement: Aube, Metz-Robert Étiquettes évènement : Autres Lieu Metz-Robert Adresse Ville Metz-Robert lieuville 48.07677#4.10752