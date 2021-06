Sourdeval Sourdeval Manche, Sourdeval Vide-grenier et portes ouvertes de la ville Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Vide-grenier et portes ouvertes de la ville Sourdeval, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sourdeval. Vide-grenier et portes ouvertes de la ville 2021-06-26 – 2021-06-27

Sourdeval Manche Sourdeval Les commerçants vous accueillent tout le week-end. Vide-grenier dans les rues, sans réservation. Emplacements attribués par ordre d’arrivée. Les commerçants vous accueillent tout le week-end. Vide-grenier dans les rues, sans réservation. Emplacements attribués par ordre d’arrivée. +33 2 33 79 35 55 Les commerçants vous accueillent tout le week-end. Vide-grenier dans les rues, sans réservation. Emplacements attribués par ordre d’arrivée. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Étiquettes évènement : Autres Lieu Sourdeval Adresse Ville Sourdeval lieuville 48.72236#-0.91984