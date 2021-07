Castets Castets Castets, Landes Vide grenier et Marché artisanal Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Vide grenier et Marché artisanal Castets, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Castets. Vide grenier et Marché artisanal 2021-09-12 09:00:00 – 2021-09-12 18:00:00

Castets Landes Vide grenier dans le parc du Barrat ouvert aux particuliers. Marché artisanal sur l’esplanade du pôle culturel ouvert aux artisans, créateurs, producteurs et artistes de tout style.

Buvette et restauration rapide sur place

Inscriptions : 06 33 18 54 19 ou 06 82 30 15 10. Entrée libre. Vide grenier dans le parc du Barrat ouvert aux particuliers. Marché artisanal sur l’esplanade du pôle culturel ouvert aux artisans, créateurs, producteurs et artistes de tout style.

Buvette et restauration rapide sur place

Inscriptions : 06 33 18 54 19 ou 06 82 30 15 10. Entrée libre. Vide grenier dans le parc du Barrat ouvert aux particuliers. Marché artisanal sur l’esplanade du pôle culturel ouvert aux artisans, créateurs, producteurs et artistes de tout style.

Buvette et restauration rapide sur place

Inscriptions : 06 33 18 54 19 ou 06 82 30 15 10. Entrée libre. CLNT dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Castets, Landes Autres Lieu Castets Adresse Ville Castets lieuville 43.87969#-1.13711