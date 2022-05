Vide grenier et fête du jardin Saint-Avit-Rivière Saint-Avit-Rivière Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Avit-Rivière

Vide grenier et fête du jardin Saint-Avit-Rivière, 29 mai 2022, Saint-Avit-Rivière. Vide grenier et fête du jardin Saint-Avit-Rivière

2022-05-29 – 2022-05-29

Saint-Avit-Rivière Dordogne Saint-Avit-Rivière Deux animations en une. Un grand choix de fleurs et arbustes proposé par des professionnels. Un espace vide grenier. Petite restauration sur place. n2 € le mètre Deux animations en une. Un grand choix de fleurs et arbustes proposé par des professionnels. Un espace vide grenier. Petite restauration sur place. n2 € le mètre +33 7 78 10 30 02 Deux animations en une. Un grand choix de fleurs et arbustes proposé par des professionnels. Un espace vide grenier. Petite restauration sur place. n2 € le mètre BIT Issigeac

Saint-Avit-Rivière

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Avit-Rivière Autres Lieu Saint-Avit-Rivière Adresse Ville Saint-Avit-Rivière lieuville Saint-Avit-Rivière Departement Dordogne

Saint-Avit-Rivière Saint-Avit-Rivière Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avit-riviere/

Vide grenier et fête du jardin Saint-Avit-Rivière 2022-05-29 was last modified: by Vide grenier et fête du jardin Saint-Avit-Rivière Saint-Avit-Rivière 29 mai 2022 Dordogne Saint-Avit-Rivière

Saint-Avit-Rivière Dordogne