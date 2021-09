Loupes Loupes Gironde, Loupes Vide grenier de Loupes Loupes Loupes Catégories d’évènement: Gironde

Loupes

Vide grenier de Loupes Loupes, 3 octobre 2021, Loupes. Vide grenier de Loupes 2021-10-03 – 2021-10-03 Lieu-dit La Gardonne Complexe sportif

Loupes Gironde Loupes 2 EUR Le vide grenier se déroulera au complexe sportif de La Gardonne de 9h à 18h.

Il est réservé aux particuliers (pas de professionnels ni de commerçants).

Buvette et restauration sur place. Le vide grenier se déroulera au complexe sportif de La Gardonne de 9h à 18h.

Il est réservé aux particuliers (pas de professionnels ni de commerçants).

Buvette et restauration sur place. Le vide grenier se déroulera au complexe sportif de La Gardonne de 9h à 18h.

Il est réservé aux particuliers (pas de professionnels ni de commerçants).

Buvette et restauration sur place. Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-31 par Gironde Tourisme (ADT)

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Loupes Autres Lieu Loupes Adresse Lieu-dit La Gardonne Complexe sportif Ville Loupes lieuville 44.81034#-0.38751