Aigondigné Aigondigné Aigondigné, Deux-Sèvres Vide grenier Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres

Vide grenier Aigondigné, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Aigondigné. Vide grenier 2021-09-05 – 2021-09-05

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné VIDE GRENIER : Le 05 septembre 2021 L’événement s’étale sur toute la journée dans le champ communal Organisateur : Comité des fêtes d’Aigonnay Préinscription : cdfaigonnay@gmail.com VIDE GRENIER : Le 05 septembre 2021 L’événement s’étale sur toute la journée dans le champ communal Organisateur : Comité des fêtes d’Aigonnay Préinscription : cdfaigonnay@gmail.com VIDE GRENIER : Le 05 septembre 2021 L’événement s’étale sur toute la journée dans le champ communal Organisateur : Comité des fêtes d’Aigonnay Préinscription : cdfaigonnay@gmail.com Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Aigondigné, Deux-Sèvres Autres Lieu Aigondigné Adresse Ville Aigondigné lieuville 46.29449#-0.28841