Marmande Vide Dressing Marmande

Marmande

Vide Dressing Marmande, 20 juin 2021-20 juin 2021, Marmande. Vide Dressing 2021-06-20 09:30:00 – 2021-06-20 17:00:00

Marmande Lot-et-Garonne EUR 2 2 Rebondir 2017 organise un Vide Dressing.

Animations dans la journée :

-Défilé de mode

-Dance orientale & Initiation.

-Sonorisation SEEM Marmandais.

Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Marmande