Borrèze Borrèze Borrèze, Dordogne Vide dressing à Borrèze Borrèze Borrèze Catégories d’évènement: Borrèze

Dordogne

Vide dressing à Borrèze Borrèze, 28 novembre 2021, Borrèze. Vide dressing à Borrèze Borrèze

2021-11-28 – 2021-11-28

Borrèze Dordogne Borrèze Vide-dressing le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 17h dans la salle périscolaire de Borrèze.

Cet événement est organisé par Vapeur Verte au profit des écoles du RPI Salignac-Borrèze. Tarifs : 3€ le mètre linéaire en intérieur / 2,5€ le mètre linéaire en extérieur abrité

Renseignements et inscriptions au 06 23 54 92 59 Vide-dressing le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 17h dans la salle périscolaire de Borrèze.

Cet événement est organisé par Vapeur Verte au profit des écoles du RPI Salignac-Borrèze. Tarifs : 3€ le mètre linéaire en intérieur / 2,5€ le mètre linéaire en extérieur abrité

Renseignements et inscriptions au 06 23 54 92 59 +33 6 23 54 92 59 Vide-dressing le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 17h dans la salle périscolaire de Borrèze.

Cet événement est organisé par Vapeur Verte au profit des écoles du RPI Salignac-Borrèze. Tarifs : 3€ le mètre linéaire en intérieur / 2,5€ le mètre linéaire en extérieur abrité

Renseignements et inscriptions au 06 23 54 92 59 Vapeur Verte

Borrèze

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’évènement: Borrèze, Dordogne Autres Lieu Borrèze Adresse Ville Borrèze lieuville Borrèze