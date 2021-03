Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac Vide armoire et vide grenier printemps été Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Vide armoire et vide grenier printemps été, 25 avril 2021-25 avril 2021, Issigeac. Vide armoire et vide grenier printemps été 2021-04-25 09:00:00 – 2021-04-25 17:00:00

Issigeac Dordogne Issigeac L’équipe de l’Amicale laïque organise son 14ème vide-armoire printemps/été sous chapiteau, associé à un vide grenier à l’extérieur. Cette manifestation est réservée aux particuliers. Date limite des dépôts et inscription : du 8 mars au 21 avril. Vous devez apporter votre matériel (bâches, tables, chaises, tréteaux, …). Sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la Dordogne. L’équipe de l’Amicale laïque organise son 14ème vide-armoire printemps/été sous chapiteau, associé à un vide grenier à l’extérieur. Cette manifestation est réservée aux particuliers. Date limite des dépôts et inscription : du 8 mars au 21 avril. Vous devez apporter votre matériel (bâches, tables, chaises, tréteaux, …). Sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la Dordogne. +33 6 83 98 52 24 L’équipe de l’Amicale laïque organise son 14ème vide-armoire printemps/été sous chapiteau, associé à un vide grenier à l’extérieur. Cette manifestation est réservée aux particuliers. Date limite des dépôts et inscription : du 8 mars au 21 avril. Vous devez apporter votre matériel (bâches, tables, chaises, tréteaux, …). Sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la Dordogne. L’équipe de l’Amicale laïque organise son 14ème vide-armoire printemps/été sous chapiteau, associé à un vide grenier à l’extérieur. Cette manifestation est réservée aux particuliers. Date limite des dépôts et inscription : du 8 mars au 21 avril. Vous devez apporter votre matériel (bâches, tables, chaises, tréteaux, …). Sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la Dordogne. BIT Issigeac

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Ville Issigeac