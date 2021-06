Vic-sous-Thil Forteresse de Thil Côte-d'Or, Vic-sous-Thil Découvre la Forteresse de Thil en t’amusant Forteresse de Thil Vic-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vic-sous-Thil

Découvre la Forteresse de Thil en t’amusant Forteresse de Thil, 3 juillet 2021 10:00-3 juillet 2021 18:30, Vic-sous-Thil. 3 juillet – 31 août Adultes 6 €, enfants de 4 à 15 ans 4 € Découvrez « le plus vieux Château Fort de France » en s’amusant Allier Culture, découverte du Patrimoine, de l’architecture ET le jeu tel est notre credo. Des jeux d’origine ou d’inspiration médiévale, pour tous les âges, sont installés dans les basse-cour de la Forteresse, dans des espaces ombragés. Alterner la visite et le jeu, c’est ce que nous vous proposons durant cet été. Des espaces pique-niques sont installés afin de profiter pleinement de votre journée culturelle et ludique en famille, entre amis. Forteresse de Thil VIC-SOUS-THIL chemin de thil 21390 Vic-sous-Thil Côte-d’Or samedi 3 juillet – 10h00 à 18h30

dimanche 4 juillet – 10h00 à 18h30

mardi 6 juillet – 10h00 à 18h30

mercredi 7 juillet – 10h00 à 18h30

jeudi 8 juillet – 10h00 à 18h30

vendredi 9 juillet – 10h00 à 18h30

samedi 10 juillet – 10h00 à 18h30

dimanche 11 juillet – 10h00 à 18h30

mardi 13 juillet – 10h00 à 18h30

mercredi 14 juillet – 10h00 à 18h30

jeudi 15 juillet – 10h00 à 18h30

vendredi 16 juillet – 10h00 à 18h30

samedi 17 juillet – 10h00 à 18h30

dimanche 18 juillet – 10h00 à 18h30

mardi 20 juillet – 10h00 à 18h30

mercredi 21 juillet – 10h00 à 18h30

jeudi 22 juillet – 10h00 à 18h30

vendredi 23 juillet – 10h00 à 18h30

samedi 24 juillet – 10h00 à 18h30

dimanche 25 juillet – 10h00 à 18h30

mardi 27 juillet – 10h00 à 18h30

mercredi 28 juillet – 10h00 à 18h30

jeudi 29 juillet – 10h00 à 18h30

vendredi 30 juillet – 10h00 à 18h30

samedi 31 juillet – 10h00 à 18h30

dimanche 1er août – 10h00 à 18h30

mardi 3 août – 10h00 à 18h30

mercredi 4 août – 10h00 à 18h30

jeudi 5 août – 10h00 à 18h30

samedi 7 août – 10h30 à 21h00

dimanche 8 août – 10h30 à 18h30

mardi 10 août – 10h00 à 18h30

mercredi 11 août – 10h00 à 18h30

jeudi 12 août – 10h00 à 18h30

vendredi 13 août – 10h00 à 18h30

samedi 14 août – 10h00 à 18h30

dimanche 15 août – 10h00 à 18h30

mardi 17 août – 10h00 à 18h30

mercredi 18 août – 10h00 à 18h30

jeudi 19 août – 10h00 à 18h30

vendredi 20 août – 10h00 à 18h30

samedi 21 août – 10h00 à 18h30

dimanche 22 août – 10h00 à 18h30

mardi 24 août – 10h00 à 18h30

mercredi 25 août – 10h00 à 18h30

jeudi 26 août – 10h00 à 18h30

vendredi 27 août – 10h00 à 18h30

samedi 28 août – 10h00 à 18h30

dimanche 29 août – 10h00 à 18h30

mardi 31 août – 10h00 à 18h30

Détails Heure : 10:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Vic-sous-Thil Étiquettes évènement : Autres Lieu Forteresse de Thil Adresse VIC-SOUS-THIL chemin de thil Ville Vic-sous-Thil lieuville Forteresse de Thil Vic-sous-Thil