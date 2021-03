Vibrez plus haut, 15 mai 2021-15 mai 2021, Tartas.

Vibrez plus haut 2021-05-15 09:00:00 – 2021-05-16 18:00:00 Petit Pontbiel 1368, Chemin de Balambits

Tartas Landes Tartas

EUR 275 275 Hatha yoga, chakras et vibrations, exercices respiratoires, yoga du rire • Activités artistiques et corporelles : danse, dessin, chant

• Méditation, sophrologie, yoga des yeux

• Temps d’échanges et de jeux

Petit pontbiel