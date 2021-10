Vibrations : exposition interractive “Poésie” Lesparre-Médoc, 3 novembre 2021, Lesparre-Médoc.

Vibrations : exposition interractive “Poésie” 2021-11-03 – 2021-12-04

Lesparre-Médoc Gironde

L’exposition, crée par “l’Atelier In8”, se décline à travers 4 totems thématiques : le rythme, la voix, les sonorités et la mélodie. Les publics sont invités à manipuler, jouer, découvrir, créer, inventer des poèmes à travers des ateliers d’expérimentation interactifs.

Vibrato : donner à vivre la poésie!

Amenez votre casque et vos écouteurs.

« Ce qui fait le poème, ce n’est pas son sujet, C’est la petite musique qu’il faut entendre du début à la fin. La mélodie qui se déploie en quelques secondes transforme l’objet le plus insignifiant en beauté sublime. »

Cette exposition vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Île

Aux heures d’ouvertures de la Bibliothèque

L’exposition, crée par “l’Atelier In8”, se décline à travers 4 totems thématiques : le rythme, la voix, les sonorités et la mélodie. Les publics sont invités à manipuler, jouer, découvrir, créer, inventer des poèmes à travers des ateliers d’expérimentation interactifs.

Vibrato : donner à vivre la poésie!

Amenez votre casque et vos écouteurs.

« Ce qui fait le poème, ce n’est pas son sujet, C’est la petite musique qu’il faut entendre du début à la fin. La mélodie qui se déploie en quelques secondes transforme l’objet le plus insignifiant en beauté sublime. »

Cette exposition vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Île

Aux heures d’ouvertures de la Bibliothèque

+33 5 56 41 80 66

L’exposition, crée par “l’Atelier In8”, se décline à travers 4 totems thématiques : le rythme, la voix, les sonorités et la mélodie. Les publics sont invités à manipuler, jouer, découvrir, créer, inventer des poèmes à travers des ateliers d’expérimentation interactifs.

Vibrato : donner à vivre la poésie!

Amenez votre casque et vos écouteurs.

« Ce qui fait le poème, ce n’est pas son sujet, C’est la petite musique qu’il faut entendre du début à la fin. La mélodie qui se déploie en quelques secondes transforme l’objet le plus insignifiant en beauté sublime. »

Cette exposition vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Île

Aux heures d’ouvertures de la Bibliothèque

ing8

dernière mise à jour : 2021-10-19 par