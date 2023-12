MARCHÉ DE VIAS Vias, 12 avril 2023, Vias.

Vias Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-12 08:30:00

fin : 2023-09-20 13:00:00

60 commerçants vous accueillent toute l’année le samedi matin de 8h à 12h30 et vous proposent des produits d’alimentation, produits locaux, vêtements et divers accessoires.

D’avril à septembre, 120 exposants vous accueillent le samedi et le mercredi matin au cœur de ville dans une ambiance très méditerranéenne !.

Vias 34450 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE